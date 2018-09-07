На Урале 16-летнего обвиняемого в убийстве мужчины с дефектом речи осудили по другому делу
Березовский городской суд в Свердловской области признал виновным в угоне автомобиля 16-летнего подростка, которого также обвиняют в убийстве жителя города Березовский Дмитрия Рудакова. Подростка приговорили к одному году ограничения свободы, сообщили «Интерфаксу» в суде.
В то время, когда произошло убийство Рудакова, подросток находился под подпиской о невыезде по делу об угоне, отмечает Ura.ru.
В начале августа в Березовском до смерти избили 20-летнего Дмитрия Рудакова. Сообщалось, что Рудаков имел инвалидность, в частности, у него были нарушения речи, но официально его инвалидность не подтверждена.
В избиении обвинили четверых подростков 14-16 лет. Двое из них арестованы, еще двое находятся под домашним арестом.
При избиении присутствовала 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на камеру. Она не достигла возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности, и проходит по делу как свидетель. 12 сентября суд рассмотрит материалы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, которая просит поместить девочку в центр временной изоляции.