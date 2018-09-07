На Урале 16-летнего обвиняемого в убийстве мужчины с дефектом речи осудили по другому делу

Березовский городской суд в Свердловской области признал виновным в угоне автомобиля 16-летнего подростка, которого также обвиняют в убийстве жителя города Березовский Дмитрия Рудакова. Подростка приговорили к одному году ограничения свободы, сообщили «Интерфаксу» в суде.

В то время, когда произошло убийство Рудакова, подросток находился под подпиской о невыезде по делу об угоне, отмечает Ura.ru.