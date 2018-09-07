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Мать обвиняемого в нападении на иностранных туристов в Таджикистане попыталась совершить самосожжение

Радио Свобода
07:09, 7 сентября 2018
Надежный источник

Мать обвиняемого в убийстве иностранных туристов в Таджикистане Хусейна Абдусамадова демонстративно облилась бензином и угрожала поджечь себя перед зданием ОБСЕ в Душанбе. Женщину задержала милиция, сообщает радио «Озоди» (таджикистанская редакция радио «Свобода»).

Гульчехра Шодмонова заявила, что протестует против участия в собраниях ОБСЕ лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири. Женщина утверждает, что он обманом вовлекает молодежь в терроризм.

Ответственность за нападение на иностранных туристов взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Но власти Таджикистана обвиняют ПИВТ в причастности к преступлению. Генпрокуратура страны утверждает, что члены партии действовали «на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ». Руководство ПИВТ все обвинения отвергает.

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