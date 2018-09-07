Бывший глава Роскосмоса стал полпредом в Приволжском федеральном округе

Игорь Комаров возглавлял Роскосмос с января 2015 года по май 2018 года. На этом посту его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Одной из своих первоочередных задач на новой должности Рогозин провозгласил борьбу с коррупцией в Роскосмосе и связанным с ним структурах.

Пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 года занимал Михаил Бабич. Он стал послом России в Белоруссии.