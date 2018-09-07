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Бывший глава Роскосмоса стал полпредом в Приволжском федеральном округе

Президент России
07:01, 7 сентября 2018
Надежный источник

Игорь Комаров, возглавлявший Роскосмос, назначен на пост полномочного представителя президента в в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Игорь Комаров возглавлял Роскосмос с января 2015 года по май 2018 года. На этом посту его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Одной из своих первоочередных задач на новой должности Рогозин провозгласил борьбу с коррупцией в Роскосмосе и связанным с ним структурах.
Пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 года занимал Михаил Бабич. Он стал послом России в Белоруссии.

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