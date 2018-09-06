В штате Огайо произошла стрельба, погибли четыре человека

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в американском городе Цинциннати (штат Огайо). В результате погибли четыре человека, включая самого стрелка, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в 30-этажном офисном здании, где расположена штаб-квартира банка Fifth Third Bank. Мужчина открыл стрельбу в одном из помещений банка. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Один из погибших — сам стрелок; неизвестно, покончил ли он с собой или был застрелен полицейскими. Также полиция не сообщает ничего о его личности и мотивах. Мэр Цинциннати Джон Крэнли заявил, что преступник «расстреливал невинных жертв».