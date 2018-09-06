СК проверит информацию об избиении подростка депутатом от «Парнаса». Депутат утверждал, что избили его самого
Управление Следственного комитета по Ярославской области проверит сообщения о том, что депутат областной думы от партии «Парнас» Сергей Балабаев избил 17-летнего подростка.
Инцидент произошел 5 сентября в Ярославле, пострадавший подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, пишет СК со ссылкой на неназванные СМИ. Следователи проверят, есть ли в действиях депутата признаки состава преступления по статье о побоях.
Имя депутата, в отношении которого идет проверка, на сайте СК не названо. ТАСС уточняет со ссылкой на ведомство, что речь идет про члена партии «Парнас» Сергея Балабаева.
5 сентября «Парнас» сообщил, что Сергея Балабаева избили в Ярославле двое мужчин. Одного из них депутат заподозрил в расклейке поддельных листовок «Парнаса» с призывом бойкотировать выборы.
Балабаев заявил, что узнал в нападавших членов штаба кандидата в депутаты областной думы от «Единой России» Романа Слонина.