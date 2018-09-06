СК проверит информацию об избиении подростка депутатом от «Парнаса». Депутат утверждал, что избили его самого

Управление Следственного комитета по Ярославской области проверит сообщения о том, что депутат областной думы от партии «Парнас» Сергей Балабаев избил 17-летнего подростка.

Инцидент произошел 5 сентября в Ярославле, пострадавший подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, пишет СК со ссылкой на неназванные СМИ. Следователи проверят, есть ли в действиях депутата признаки состава преступления по статье о побоях.

Имя депутата, в отношении которого идет проверка, на сайте СК не названо. ТАСС уточняет со ссылкой на ведомство, что речь идет про члена партии «Парнас» Сергея Балабаева.