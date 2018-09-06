На сотрудницу полиции пожаловались из-за оскорблений ВИЧ-положительного гея в миграционном управлении

Юрист московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул» Антон Рыжов подал жалобы в МВД и прокуратуру на действия сотрудницы полицейского отдела по делам беженцев. Она назвала его клиента, открытого гея из Узбекистана, «спидником» и «позором общества», сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на запись разговора.

Гражданин Узбекистана (его имя в публикации не названо) пришел в отдел МВД по делам беженцев на Кирпичной улице в Москве 18 июля. Он собирался вместе с Рыжовым подать заявление о признании его беженцем.

Сотрудница отдела общалась с ними грубо, а узнав о том, что подававший заявление мужчина является ВИЧ-инфицированным, выразила сожаление, что современная терапия позволяет продлить жизнь таким людям. «Была б моя воля — всех к стенке», — цитирует ее слова в жалобе Антон Рыжов.

По закону, МВД и прокуратура должны ответить на жалобу в течение 30 дней.