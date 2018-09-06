Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы» о художественных выставках в Третьем рейхе
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли после дополнительной экспертизы.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, прокатное удостоверение действует с 6 сентября.
5 сентября представители кинопрокатного подразделения компании «Невафильм» CinemaEmotion сообщили, что Минкульт отказался выдать фильму прокатное удостоверение. В самом ведомстве это опровергли, заявив, что лишь попросили дополнительное время для экспертизы, так как в фильме присутствует символика Третьего рейха.
В фильме «Похищенные сокровища Европы» рассказывается о двух художественных выставках в Мюнхене в 1937 году: одну из них нацисты называли «дегенеративным искусством», а вторая курировалась Адольфом Гитлером и восхвалялась пропагандой.