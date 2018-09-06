Глава Госзнака предложил модернизировать российские банкноты

Концепция российских банкнот, разработанных в 1990-е годы, устарела и требует внесения существенных изменений в дизайне. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Госзнака Аркадий Трачук.

По его мнению, одной из первых купюр, нуждающихся в модернизации, является банкнота номиналом 5000 рублей.

«Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — добавил Трачук.