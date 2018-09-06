ФБК: чиновники Пенсионного фонда потратили 100 миллионов рублей на аренду автомобилей

Пенсионный фонд России тратит на аренду автомобилей 100 миллионов рублей за полгода, выяснили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Контракт на аренду был заключен в конце июня. В рамках договора исполнительная дирекция ПФР арендовала шесть BMW, 22 «Тойоты Камри» и 14 машин классом ниже. Еще 51 автомобиль был арендован для региональных отделений.

Как подсчитали в ФБК, за полгода на аренду одной BMW Пенсионный фонд по контракту тратит 3,36 миллиона рублей — это больше, чем стоимость нового автомобиля.

ФБК также нашел признаки картельного сговора в оказании услуг на аренду автомобилей для ПФР: в семи последних аукционах участвовали по три фирмы с одинаковыми названиями, а цена снижалась не более, чем на 1%.