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ФБК: чиновники Пенсионного фонда потратили 100 миллионов рублей на аренду автомобилей

Навальный
13:23, 6 сентября 2018
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Пенсионный фонд России тратит на аренду автомобилей 100 миллионов рублей за полгода, выяснили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Контракт на аренду был заключен в конце июня. В рамках договора исполнительная дирекция ПФР арендовала шесть BMW, 22 «Тойоты Камри» и 14 машин классом ниже. Еще 51 автомобиль был арендован для региональных отделений.

Как подсчитали в ФБК, за полгода на аренду одной BMW Пенсионный фонд по контракту тратит 3,36 миллиона рублей — это больше, чем стоимость нового автомобиля. 

ФБК также нашел признаки картельного сговора в оказании услуг на аренду автомобилей для ПФР: в семи последних аукционах участвовали по три фирмы с одинаковыми названиями, а цена снижалась не более, чем на 1%.

30 августа ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что глава Пенсионного фонда Антон Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей
Алексей Навальный выступает против повышения пенсионного возраста. Его соратники объявили о намерении 9 сентября провести в городах России массовые протестные акции против пенсионной реформы.
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