Дзюба стал капитаном сборной России по футболу

Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу в предстоящей игре Лиги наций с Турцией. Такое решение принял тренер Станислав Черчесов.

«Это вытекало из логики. [Игоря] Акинфеева нет, [Федора] Смолова нет. [Сергей] Игнашевич и [Александр] Самедов больше не играют в сборной. Артем — наш самый опытный футболист, заслуженно будет выводить команду на предстоящий матч», — сказал Черчесов.