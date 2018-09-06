Дзюба стал капитаном сборной России по футболу
Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу в предстоящей игре Лиги наций с Турцией. Такое решение принял тренер Станислав Черчесов.
«Это вытекало из логики. [Игоря] Акинфеева нет, [Федора] Смолова нет. [Сергей] Игнашевич и [Александр] Самедов больше не играют в сборной. Артем — наш самый опытный футболист, заслуженно будет выводить команду на предстоящий матч», — сказал Черчесов.
Капитаном сборной России с 2017 года был Игорь Акинфеев. Как ранее сообщалось, он пропустит ближайшие матчи с Турцией и Чехией из-за планового медобследования.
Матч России с Турцией состоится 7 сентября, товарищеская игра с Чехией — 10 сентября.
На чемпионате мира Артем Дзюба был одним из лидеров сборной России. Он забил три гола в пяти матчах.