Burberry пообещала больше не сжигать нераспроданные товары

Компания Burberry, производящая одежду и аксессуары класса «люкс», объявила об отказе от практики уничтожения нераспроданного товара. Решение, говорится в опубликованном Burberry 6 сентября заявлении, вступает в силу немедленно.

В 2017 году Burberry, напоминает BBC News, согласно финансовой отчетности компании, сожгла нераспроданные товары общей стоимостью 28,6 миллиона фунтов стерлингов. Такая практика вызвала резкую критику со стороны природоохранных организаций.

Кроме того, Burberry 6 сентября объявила об отказе от использования натурального меха в своих коллекциях, за который ее критиковали защитники животных.