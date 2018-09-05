Жители Уфы заявили об отказе службы 112 отвечать на звонки при землетрясении

Жители Уфы пожаловались в соцсетях, что во время землетрясения на Урале ночью 5 сентября пытались позвонить в экстренные службы по номеру 112, но им никто не ответил, сообщает портал Ufa1.ru.

Жители заявили, что при попытке дозвониться слышали музыку, после чего звонки обрывались. В региональном МЧС при этом заявили, что звонки от жителей начали поступать около четырех часов ночи.

Землетрясение на Урале произошло в 3:58 по местному времени (в 1:58 по Москве) в Катав-Ивановском районе Челябинской области, сообщили в Единой геофизической службе РАН. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, магнитуда подземных толчков — 5,4 (по другим оценкам магнитуда составила от 5,5 до 5,7). Кроме Челябинской области землетрясение ощущали в Свердловской области и Башкирии.

Землетрясение E1.RU — резервный канал

О пострадавших и погибших из-за землетрясения не сообщалось. О разрушениях также пока неизвестно, однако очевидцы говорят о трещинах, появившихся на домах. Из городской больницы Катав-Ивановска в Челябинской области эвакуировали персонал и пациентов после того, как по зданию пошли трещины.

После землетрясения в Катав-Ивановске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за новых подземных толчков, сообщила глава городского собрания депутатов Галина Федосеева.