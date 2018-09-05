У «Воскресного времени» на Первом канале вновь сменится ведущий

«Первый канал» не стал продлевать контракт с ведущим программы «Воскресное время» Валерием Фадеевым. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе телеканала.

Там пояснили, что Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате, которую он возглавил в 2017 году, а подготовка программы отнимает у него слишком много времени. «Мы договорились, что он будет вести „Воскресное время“ до конца минувшего сезона, который закончился в июне», — сообщила пресс-службе Первого канала.

Ближайшая программа должна выйти в эфир 9 сентября. Кто будет новым ведущим, пока не сообщается. До Фадеева передачу вела Ирада Зейналова.