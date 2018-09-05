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Три человека пострадали при взрыве на заводе в Кемеровской области

Интерфакс
06:29, 5 сентября 2018
Надежный источник

На заводе «Азот» в Кемеровской области произошел взрыв, три человека пострадали. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службе скорой помощи.

По его словам, хлопок произошел во время ремонта крыши, который проводился при помощи газовых горелок. Трое рабочих подрядной организации получили ожоги и были госпитализированы.

По данным «РИА Новости», на предприятии во время ремонтных работ обрушилась крыша и начался пожар, который был ликвидирован. О хлопке агентство не сообщает. На месте работали 49 спасателей и 12 единиц техники.

Пресс-служба завода «Азот» подтвердила информацию об инциденте. Там отметили, что ситуация на предприятии стабильна, и населению ничто не угрожает.

За последнюю неделю это уже третий инцидент на российских заводах. 31 августа на предприятии в Нижегородской области произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. В тот же день взрыв произошел на самарском заводе по производству двигателей, погибших также было трое.

Взрыв на заводе в Нижегородской области

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