Три человека пострадали при взрыве на заводе в Кемеровской области

На заводе в Кемеровской области произошел взрыв, три человека пострадали. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службе скорой помощи.

По его словам, хлопок произошел во время ремонта крыши, который проводился при помощи газовых горелок. Трое рабочих подрядной организации получили ожоги и были госпитализированы.

По данным «РИА Новости», на предприятии во время ремонтных работ обрушилась крыша и начался пожар, который был ликвидирован. О хлопке агентство не сообщает. На месте работали 49 спасателей и 12 единиц техники.

Пресс-служба завода «Азот» подтвердила информацию об инциденте. Там отметили, что ситуация на предприятии стабильна, и населению ничто не угрожает.