Три человека пострадали при взрыве на заводе в Кемеровской области
На заводе «Азот» в Кемеровской области произошел взрыв, три человека пострадали. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службе скорой помощи.
По его словам, хлопок произошел во время ремонта крыши, который проводился при помощи газовых горелок. Трое рабочих подрядной организации получили ожоги и были госпитализированы.
По данным «РИА Новости», на предприятии во время ремонтных работ обрушилась крыша и начался пожар, который был ликвидирован. О хлопке агентство не сообщает. На месте работали 49 спасателей и 12 единиц техники.
Пресс-служба завода «Азот» подтвердила информацию об инциденте. Там отметили, что ситуация на предприятии стабильна, и населению ничто не угрожает.
За последнюю неделю это уже третий инцидент на российских заводах. 31 августа на предприятии в Нижегородской области произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. В тот же день взрыв произошел на самарском заводе по производству двигателей, погибших также было трое.