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Российский Совбез готовит план защиты от американских санкций

РБК
15:20, 5 сентября 2018
Требует подтверждения

Совет безопасности России готовит сводный план ответных мер на новые американские санкции, сообщает РБК. Совбез, по данным издания, уже собрал предложения от Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, ЦБ, Внешэкономбанка, «Ростех» и других структур.

По словам источников РБК, в частности, рассматривается возможность включения в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права. Предполагается, что это позволит защититься от экстерриториальных санкций, которые предусматривает закон CAATSA.

Также, по данным РБК, обсуждается возможность приоритетных закупок технологий, которые пока не подпали под американские санкции, и разработки альтернативных международных систем расчетов «на основе квантовых технологий».

В пресс-службе Совбеза комментировать разработку плана защиты от санкций отказались, сообщив лишь, что «периодически обсуждаются меры по обеспечению национальных приоритетов в сфере экономики».

США ввели в отношении России очередные ограничительные меры с 27 августа. Санкции связаны с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Они, как указывается, носят экстерриториальный характер.
Первый этап санкций предусматривает запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
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