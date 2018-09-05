Обвиняемый в убийстве полицейского в московском метро арестован на два месяца
Суд в Москве отправил под арест уроженца Киргизии Нурлана Мурадова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Он заключен под стражу до 3 ноября, сообщает «Интерфакс».
42-летнему Мурадову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. «По месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью», говорится в сообщении СК по Москве.
Адвокат Мурадова на заседании в суде заявил, что его подзащитный был только очевидцем преступления, именно поэтому сам сообщил об обнаружении тела уборщице метро, пишет «Коммерсант».
Тело полицейского с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская». По предварительным данным, Мурадов напал на сотрудника МВД, когда тот остановил его для проверки документов. Затем он сообщил уборщице, что обнаружил убитого, после чего уехал. Его задержали на следующий день на станции «Павелецкая», когда Мурадов направлялся на работу.