Обвиняемый в убийстве полицейского в московском метро арестован на два месяца

Суд в Москве отправил под арест уроженца Киргизии Нурлана Мурадова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Он заключен под стражу до 3 ноября, сообщает «Интерфакс».

42-летнему Мурадову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. «По месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью», говорится в сообщении СК по Москве.

Адвокат Мурадова на заседании в суде заявил, что его подзащитный был только очевидцем преступления, именно поэтому сам сообщил об обнаружении тела уборщице метро, пишет «Коммерсант».