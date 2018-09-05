«Кавказский узел»: из Чечни изгнали семьи подростков, совершивших нападения на полицейских
Родственники подростков, совершивших серию нападений на полицейских в Чечне, изгнаны из республики. Они покинули свои дома под давлением силовиков, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
Как утверждает издание, в Шалинском районе Чечни собирались провести сход для публичного осуждения и выдворения из республики семей участников нападения. Но в итоге, опасаясь широкой огласки, власти его отменили.
Подростки, устроившие серию нападений на полицейских, были из семей педагогов, врачей и сотрудников администрации района. По этой причине местные жители называют произошедшее «большим шоком».
Издание отмечает, что за последние два года это уже шестой случай, когда родственники людей, которых власти причислили к боевикам, были вынуждены покинуть свои дома. «Кавказский узел» напоминает, что Владимир Путин выступал против практики коллективной ответственности в Чечне.