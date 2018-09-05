«Единая Россия» приостановила членство в партии спикера гордумы Тюмени. Он получил штраф за ДТП с двумя погибшими
Тюменское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии председателя городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева.
Такое решение было принято в связи с уголовным делом о ДТП в отношении Еремеева, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы тюменского отделения «Единой России».
Членство Еремеева в «Единой России» приостановили еще 18 июля, после возбуждения уголовного дела, пишет Znak.com. «Сейчас мы ждем окончательного решения суда, апелляции. Если суд вынесет обвинительное решение, Еремеев будет исключен из партии. Если оправдательное — восстановлен», — сказали в отделении «Единой России».
Тюменский районный суд 3 сентября прекратил уголовное дело против Дмитрия Еремеева, признанного виновным в ДТП с двумя погибшими. Еремеева оштрафовали на 160 тысяч рублей (ранее он выплатил потерпевшим около трех миллионов рублей компенсации). Прокуратура обжаловала решение суда.
Прекращение дела против Еремеева вызвало критику в интернете. В ответ он заявил, что статья, по которой его признали виновным, позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда. «Я как любой человек использовал предоставленные мне законом возможности для защиты», — сказано в заявлении Еремеева.