«Единая Россия» приостановила членство в партии спикера гордумы Тюмени. Он получил штраф за ДТП с двумя погибшими

Тюменское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии председателя городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева.

Такое решение было принято в связи с уголовным делом о ДТП в отношении Еремеева, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы тюменского отделения «Единой России».

Членство Еремеева в «Единой России» приостановили еще 18 июля, после возбуждения уголовного дела, пишет Znak.com. «Сейчас мы ждем окончательного решения суда, апелляции. Если суд вынесет обвинительное решение, Еремеев будет исключен из партии. Если оправдательное — восстановлен», — сказали в отделении «Единой России».