Жозе Моуринью признался в неуплате налогов в Испании. Он получит год условного срока
Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заключил сделку со следствием в рамках дела о неуплате налогов в Испании на сумму 3,3 миллиона евро, сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.
Тренер скрывал свои доходы от властей в 2011-2012 годах, когда работал в мадридском «Реале».
В рамках сделки Моуринью получит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. В тюрьму он, вероятнее всего, не попадет, так как испанское законодательство разрешает заменять срок условным, если он не превышает двух лет при условии того, что преступление совершено впервые.
В июне 2018 года двухлетний условный срок за неуплату налогов в Испании получил Криштиану Роналду. Футболист также выплатил штраф в размере 18,8 миллиона евро. Роналду сотрудничает с тем же футбольным агентом, что и Моуринью.
В июле 2016 года по аналогичным обвинениям к 21 месяцу тюрьмы условно был приговорен нападающий «Барселоны» Лионель Месси.