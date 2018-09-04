Жозе Моуринью признался в неуплате налогов в Испании. Он получит год условного срока

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заключил сделку со следствием в рамках дела о неуплате налогов в Испании на сумму 3,3 миллиона евро, сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.

Тренер скрывал свои доходы от властей в 2011-2012 годах, когда работал в мадридском «Реале».

В рамках сделки Моуринью получит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. В тюрьму он, вероятнее всего, не попадет, так как испанское законодательство разрешает заменять срок условным, если он не превышает двух лет при условии того, что преступление совершено впервые.