В Благовещенске подростков заподозрили в убийстве 12 кошек шоу-театра «Котовасия»

ТАСС
06:29, 4 сентября 2018
Надежный источник

МВД Амурской области проводит проверку информации об убийстве 12 кошек из шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске.

В ночь на 3 сентября на территорию театра проникли неизвестные и убили животных, содержавшихся в вольерах.

Среди подозреваемых в убийстве — подростки, у которых возник конфликт с сотрудниками «Котовасии».

По данным местного издания «Амур.инфо», подростки играли во дворе в футбол и мешали работникам театра. Сотрудники сделали детям замечание, а те нагрубили им в ответ.

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