РЖД предложила создать в Москве Южный вокзал. На это потребуется 100 миллиардов рублей

РЖД предлагает до 2025 года создать в Москве объединенный Южный вокзал, на который будут приходить все поезда южного направления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы компании.

Южный вокзал планируется сделать на базе Павелецкого вокзала. Для этого необходимо будет электрифицировать два участка путей к югу от Москвы: стоимость их электрификации оценивается в 48,2 и 49,2 миллиарда рублей.

Как считают в РЖД, специализация южного железнодорожного направления позволит при минимальных вложениях увеличить скорость движения поездов и пропускную способность линии.