Путин и Медведев поддержат Собянина в «день тишины»

Кандидат в мэры Москвы, действующий глава города Сергей Собянин будет участвовать в открытии концертного зала в парке «Зарядье», которое пройдет в « » 8 сентября. Также церемонию посетят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в московской мэрии.

В пресс-службе правительства подтвердили, что мэрия пригласила Медведева, но не стали уточнять, поедет ли премьер в «Зарядье». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков коротко ответил: «Если (Путин) решит, мы сообщим». Представители концертного зала сообщили, что ждут высших руководителей страны. В департаменте культуры Москвы, который приглашал гостей, эти сведения не комментировали.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что встречу Собянина с Путиным и Медведевым нельзя считать . «Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии», — сказал Горбунов.