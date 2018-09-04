Против сотрудника центра «Э» на Северном Кавказе возбудили дело о пытках

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника центра «Э» управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева. Об этом сообщается в канале СК в мессенджере TamTam.

Дело было возбуждено по заявлению жителя Карачаево-Черкесии, который сообщил, что сотрудники центра «Э», среди которых был Жилетежев, пытали его, требуя дачи ложных показаний.

По данным СК, медики выявили на теле потерпевшего кровоподтеки, а также следы контакта с проводником электрического тока.

Как пишет телеграм-канал Mash, потерпевший — бывший директор компании «Газпром Газораспределение Черкесск» Гузер Хашукаев.