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Против сотрудника центра «Э» на Северном Кавказе возбудили дело о пытках

Следственный комитет России
13:56, 4 сентября 2018
Надежный источник

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника центра «Э» управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева. Об этом сообщается в канале СК в мессенджере TamTam.

Дело было возбуждено по заявлению жителя Карачаево-Черкесии, который сообщил, что сотрудники центра «Э», среди которых был Жилетежев, пытали его, требуя дачи ложных показаний.

По данным СК, медики выявили на теле потерпевшего кровоподтеки, а также следы контакта с проводником электрического тока. 

Как пишет телеграм-канал Mash, потерпевший — бывший директор компании «Газпром Газораспределение Черкесск» Гузер Хашукаев.

В последние месяцы СК возбудил целый ряд уголовных дел о пытках заключенных в российских колониях. В частности, расследуются дела об избиении осужденных в ИК-5 в Забайкальском крае и о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1.

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