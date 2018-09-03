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В жилом комплексе в Калифорнии открыли огонь, ранены 10 человек

CNN
09:20, 3 сентября 2018
Надежный источник

Неизвестный преступник открыл стрельбу в жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Ранены 10 человек, трое находятся в критическом состоянии, передает телеканал CNN.

По данным агентства Reuters, среди пострадавших есть дети. CBS News уточняет, что стрельба началась поздно вечером в воскресенье, 2 сентября, когда группа людей на улице играла в кости. Очевидцы сообщили журналистам, что слышали около 15-20 выстрелов.

Место преступления оцеплено, полиция ведет поиски стрелявшего. Фотографию с места происшествия в твиттере опубликовал журналист CBS Майк Роджерс.

Заметка дополняется
Три года назад в Сан-Бернардино двое преступников устроили стрельбу в социальном центре помощи людям с нарушениями в развитии. 14 человек погибли, 17 получили ранения, преступников застрелила полиция.

Стрельба в социальном центре в Сан-Бернардино

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