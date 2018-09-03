В жилом комплексе в Калифорнии открыли огонь, ранены 10 человек

Неизвестный преступник открыл стрельбу в жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Ранены 10 человек, трое находятся в критическом состоянии, передает телеканал CNN.

По данным агентства Reuters, среди пострадавших есть дети. CBS News уточняет, что стрельба началась поздно вечером в воскресенье, 2 сентября, когда группа людей на улице играла в кости. Очевидцы сообщили журналистам, что слышали около 15-20 выстрелов.

Место преступления оцеплено, полиция ведет поиски стрелявшего. Фотографию с места происшествия в твиттере опубликовал журналист CBS Майк Роджерс.

#UPDATE: Police say a total of 10 people were shot on Lynwood Drive in #SanBernardino. 3 people are in "extremely critical" condition but there are no fatalities. Police say a group of people were playing dice in a common area of the complex when the shooting happened. #CBSLA pic.twitter.com/J0S82iu0kg — Mike Rogers (@MikeRogersTV) September 3, 2018

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