В московском метро убит полицейский

В Москве на станции метро «Курская» около полуночи был застрелен сотрудник полиции. Подозреваемый задержан, сообщила утром в понедельник, 3 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк.

С подозреваемым проводятся следственные действия, рассказала Волк, не став уточнять другие подробности.

ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что, по предварительным данным, преступник напал на полицейского, когда тот остановил его для проверки документов. Оружие, из которого был застрелен сотрудник полиции, было, по словам источников агентства, брошено на месте преступления.