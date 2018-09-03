В Иркутской области три человека погибли при крушении вертолета Ми-8

Интерфакс
05:30, 3 сентября 2018
Надежный источник

Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, пропавший 2 сентября в Иркутской области, разбился в труднодоступном ущелье в 290 километрах от города Усть-Кут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр Росавиации.

Спасатели нашли тела всех членов экипажа. Отмечается, что при крушении вертолет получил сильные повреждения, следов пожара нет.

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» пропал, когда летел из Усть-Куты на геологоразведочные работы. Борт должен был забрать людей в поселке Кунерма, однако в назначенное место он не прилетел, а экипаж не вышел на связь.
новости

Выпускник пришел на встречу с Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018». Фотографию опубликовали на сайте Кремля

новости

«Его Америке не нужно было быть великой снова». В США прошли похороны Джона Маккейна, выступили Барак Обама и Джордж Буш

2 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы