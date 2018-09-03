Ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отправили на освидетельствование в больницу
Ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш, 74-летний ученый Виктор Кудрявцев, арестованный по обвинению в госизмене, направлен по постановлению следствия на медицинское освидетельствование в изолятор временного содержания при 20-й городской больнице Москвы.
Как рассказал «Интерфаксу» адвокат ученого Иван Павлов, освидетельствование должно показать, можно ли дальше содержать под стражей Кудрявцева, который страдает рядом хронических заболеваний.
«Вызывает опасения только то, что Кудрявцева увезли в тот день, когда мы, его защитники, должны были встретиться с ним в изоляторе, чтобы поговорить о существе дела. Уже в который раз наша встреча с подзащитным срывается», — добавил Павлов.
Виктор Кудрявцев является самым пожилым арестантом СИЗО «Лефортово», куда он был помещен 20 июля. Ученый подозревается в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Кудрявцев своей вины не признает.
Ранее об освобождении Кудрявцева из СИЗО по состоянию здоровья просили Санкт-Петербургский союз ученых и Совет по правам человека при президенте РФ.