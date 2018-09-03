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СК занялся проверкой информации о попытке черных риелторов «выкрасть» из хосписа пациентку с квартирой в Москве

Следственный комитет России
14:18, 3 сентября 2018
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Следователи проверяют информацию о попытке черных риелторов завладеть квартирой пациентки хосписа. Об этом говорится в официальном сообщении столичного главка СК.

Следственный комитет ссылается на сюжет «одного из центральных телеканалов», в котором рассказывалось, как двое «агрессивно настроенных» мужчин и одна женщина попытались забрать пожилую пациентку из центра паллиативной помощи, узнав, что у нее в собственности есть трехкомнатная квартира в Москве.

О попытке «выкрасть» пациентку ранее рассказала директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. По ее словам, после этого инцидента ей начали поступать угрозы.

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