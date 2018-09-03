РБК: Росстат засекретил 4,7% ВВП

Росстат вновь не стал раскрывать данные о 4,7% ВВП, касающиеся вооружений и интеллектуальной собственности, пишет РБК.

Раскрытие подобных данных предусмотрено международной «Системой национальных счетов 2008 года» (СНС 2008), на которую Росстат перешел в 2017 году. Однако в обновленных данных о ВВП за 2011-2017 года, представленных ведомством в августе, эта часть вновь оказалась засекречена.

По остаточному принципу, пишет РБК, можно вычислить, что в 2016 году расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 триллиона рублей.

В Росстате изданию объяснили, что часть ВВП засекречена в соответствии с законом «О государственной тайне». Являются ли расходы по категории «Продукты интеллектуальной собственности» сами по себе гостайной или скрыты, чтобы нельзя было рассчитать расходы на вооружения, в статистическом ведомстве не пояснили.

Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что засекречивание части ВВП может вести к неэффективному расходованию бюджетных средств, а также затруднять анализ экономических процессов.