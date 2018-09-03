Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску кандидата от КПРФ

Мосгорсуд отказался удовлетворить иск кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина о снятии с выборов его соперника, действующего мэра Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».

Кумин обвинял Собянина в злоупотреблении служебным положением и проведении незаконной агитации в СМИ, подконтрольных московским властям.

Представитель Собянина юрист Михаил Барщевский заявил в суде, что Кумин не представил доказательств использования мэром своего служебного положения. Барщевский назвал иск Кумина «не очень удачным пиаром накануне выборов».

Кумин сообщил, что намерен обжаловать решение Мосгорсуда.