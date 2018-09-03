Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску кандидата от КПРФ
Мосгорсуд отказался удовлетворить иск кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина о снятии с выборов его соперника, действующего мэра Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».
Кумин обвинял Собянина в злоупотреблении служебным положением и проведении незаконной агитации в СМИ, подконтрольных московским властям.
Представитель Собянина юрист Михаил Барщевский заявил в суде, что Кумин не представил доказательств использования мэром своего служебного положения. Барщевский назвал иск Кумина «не очень удачным пиаром накануне выборов».
Кумин сообщил, что намерен обжаловать решение Мосгорсуда.
«Вам пытаются навязать мысль, что учредитель — это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты», — сказал Михаил Барщевский, обращаясь к суду.