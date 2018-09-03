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«Коммерсант» узнал подробности «секретной директивы» ООН по Сирии

Коммерсант
05:30, 3 сентября 2018
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«Коммерсанту» удалось ознакомиться с текстом «секретной директивы» ООН по Сирии, о которой ранее упоминал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В документе, с которым ознакомилось издание, в частности, говорится, что ООН будет готова оказывать помощь в восстановлении Сирии после военных действий только в случае смены власти в этой стране.

Также, следует из директивы, ООН пока не намерена активно заниматься возвращением беженцев в Сирию, но готова поддерживать тех, кто вернется самостоятельно.

Кроме того, в документе говорится, что ООН не будет предоставлять помощь сторонам, замешанным в военных преступлениях или преступлениях против человечности.

По данным «Коммерсанта», автором директивы, составленной в октябре 2017 года, является американский дипломат Джеффри Фелтман, который ранее занимал пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам.

О существовании секретной директивы ООН, из которой следует, что эта организация пока не готова участвовать в восстановлении Сирии, 20 августа объявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам Лаврова, российская сторона запросила разъяснения у руководства ООН.
Официальные представители ООН и ЮНЕСКО в интервью российским информагентствам отрицали существование такой директивы. При этом неофициальные источники говорили, что им известно о таком документе.
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