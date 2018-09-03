ФСИН объявила о новой проверке ярославской колонии, где пытали заключенного
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет новую служебную проверку в ярославской колонии № 1, где пытали Евгения Макарова.
Результаты предыдущей проверки, начатой после того, как «Новая газета» в середине июля обнародовала видео с пытками, во ФСИН признали неудовлетворительными.
Предыдущее расследование, сообщил ТАСС заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, «не было проведено полно, объективно и всесторонне».
По его словам, за последние две недели ФСИН передала следователям 42 материала о неправомерных действиях сотрудников колоний по отношению к заключенным.
В середине июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. Видео было записано еще в 2017 году, сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.
После публикации в «Новой газете» в отношении сотрудников ярославской колонии все-таки было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются 12 человек. Также появились многочисленные сообщения о пытках и в других местах лишения свободы, а также о возбужденных в связи с этим уголовных делах.