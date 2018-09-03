ФСИН объявила о новой проверке ярославской колонии, где пытали заключенного

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет новую служебную проверку в ярославской колонии № 1, где пытали Евгения Макарова.

Результаты предыдущей проверки, начатой после того, как «Новая газета» в середине июля обнародовала видео с пытками, во ФСИН признали неудовлетворительными.

Предыдущее расследование, сообщил ТАСС заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, «не было проведено полно, объективно и всесторонне».

По его словам, за последние две недели ФСИН передала следователям 42 материала о неправомерных действиях сотрудников колоний по отношению к заключенным.