«Фонтанка»: в Петербурге не хватает электронных браслетов для сидящих под домашним арестом

Управлению ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не хватает электронных браслетов для людей, сидящих под домашним арестом. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, под домашним арестом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сейчас находятся около 300 человек, лишь половина из них носят электронные браслеты.