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«Фонтанка»: в Петербурге не хватает электронных браслетов для сидящих под домашним арестом

Фонтанка.ру
14:19, 3 сентября 2018
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Управлению ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не хватает электронных браслетов для людей, сидящих под домашним арестом. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, под домашним арестом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сейчас находятся около 300 человек, лишь половина из них носят электронные браслеты.

В августе издание Orenday.ru сообщило о нехватке электронных браслетов в Оренбургской области.
Бывший глава ФСИН Александр Реймер в 2017 году получил восемь лет колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов. В августе суд взыскал с Реймера и других фигурантов дела более двух миллиардов рублей в пользу ФСИН.

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