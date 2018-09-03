«Фонтанка»: в Петербурге не хватает электронных браслетов для сидящих под домашним арестом
Управлению ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не хватает электронных браслетов для людей, сидящих под домашним арестом. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, под домашним арестом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сейчас находятся около 300 человек, лишь половина из них носят электронные браслеты.
В августе издание Orenday.ru сообщило о нехватке электронных браслетов в Оренбургской области.
Бывший глава ФСИН Александр Реймер в 2017 году получил восемь лет колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов. В августе суд взыскал с Реймера и других фигурантов дела более двух миллиардов рублей в пользу ФСИН.