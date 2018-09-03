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Два человека получили ранения при стрельбе в Москве

Интерфакс
14:27, 3 сентября 2018
Надежный источник

Двое мужчин были ранены в результате стрельбы на юге Москвы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. По предварительным данным, мужчины получили ранения, когда передавали друг другу крупную сумму денег (ее размер не уточняется). Деньги были похищены.

Преступники стреляли из автомобиля, после чего, по словам источника «Интерфакса», уехали на двух иномарках. В Москве введен план «Перехват».

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