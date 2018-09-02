Volkswagen заподозрили в манипуляции данными о выхлопах машин с бензиновыми двигателями

Немецкий автоконцерн Volkswagen манипулировал данными о вредных выбросах машин не только с дизельными, но и бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Bild со ссылкой на документы самой компании и показания свидетелей в рамках .

Инженеры компании рассказали на допросах в ноябре 2015 года, что на автоматических коробках передач в автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche (входят в состав концерна) были установлены специальные программы. С их помощью можно было манипулировать данными по расходу топлива и выхлопам углекислого газа.

Кроме того, о способах активации такого ПО говорилось во внутренней презентации компании от февраля 2016 года, сообщает Bild. Представитель Volkswagen отказался детально комментировать изданию эту информацию. «Здесь нет никаких новых обстоятельств», — заявил собеседник Bild.