В Москве проходит церемония прощания с Иосифом Кобзоном. На нее пришли Путин и Медведев

В Концертном зале имени Чайковского в Москве проходит церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Как сообщает агентство «Интерфакс», на нее пришли сотни людей.

В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

Проститься с Иосифом Кобзоном приехал президент — Владимир Путин постоял несколько минут у гроба, склонив голову, возложил цветы и выразил семье артиста сочувствие и поддержку pic.twitter.com/crgwEiKJeE — НТВ (@ntvru) September 2, 2018

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание.