В Москве проходит церемония прощания с Иосифом Кобзоном. На нее пришли Путин и Медведев

Интерфакс
08:52, 2 сентября 2018
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В Концертном зале имени Чайковского в Москве проходит церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Как сообщает агентство «Интерфакс», на нее пришли сотни людей.

В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание.

Памяти Иосифа Кобзона

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