Активистка Украинского культурного центра покинула Крым после обысков ФСБ

Активистка расположенного в Крыму Ольга Павленко покинула полуостров после обысков, которые сотрудники ФСБ провели у нее 29 августа. Женщина выехала в Херсон и планирует там поселиться, передает украинское издание «Громадьске радио».

Павленко заподозрили в связях с запрещенной в России украинской организацией «Правый сектор», члены который якобы готовили в Крыму покушение на убийство. У активистки изъяли тетради с записями, скопировали информацию с компьютера и забрали мобильный телефон. Ее пообещали вызвать на допрос в Следственный комитет.