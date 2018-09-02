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Активистка Украинского культурного центра покинула Крым после обысков ФСБ

Громадьске радио
15:47, 2 сентября 2018
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Активистка расположенного в Крыму Украинского культурного центра Ольга Павленко покинула полуостров после обысков, которые сотрудники ФСБ провели у нее 29 августа. Женщина выехала в Херсон и планирует там поселиться, передает украинское издание «Громадьске радио».

Павленко заподозрили в связях с запрещенной в России украинской организацией «Правый сектор», члены который якобы готовили в Крыму покушение на убийство. У активистки изъяли тетради с записями, скопировали информацию с компьютера и забрали мобильный телефон. Ее пообещали вызвать на допрос в Следственный комитет.

Представителей Украинского культурного центра задерживали и раньше. В апреле 2018 года двух активисток вызывали на беседу в прокуратуру в связи с выпуском газеты «Кримський терен». В 2016 году один из основателей организации Вельдар Шукурджиев был оштрафован за попытку сфотографироваться с флагом Украины в Симферополе.
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