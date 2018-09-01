В Воронеже во время циркового представления обрушилась конструкция, пострадали четверо артистов

В Воронежском государственном цирке во время представления утром 1 сентября обрушилась конструкция. Четверо пострадавших артистов были доставлены в травматологическое отделение больницы, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел во время конного номера в шоу . Какая именно конструкция упала, не уточняется. «Блокнот Воронеж» пишет, что ее часть задела артистов; РИА «Воронеж» также сообщает, что «от сильного грохота испугались лошади и раскидали наездников».

В цирке на просьбу корреспондента «Блокнот Воронеж» о комментарии ответили, что «все сотрудники сейчас заняты подготовкой к следующему шоу».