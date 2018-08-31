Жителю Лондона дали пожизненный срок за подготовку покушения на Терезу Мэй
Житель Лондона Наимур Захария Рахман приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
Подать первое прошение о досрочном освобождении, говорится в приговоре, Рахман, которому сейчас 21 год, сможет не раньше, чем через 30 лет.
Также суд отдельно приговорил Рахмана к шести годам тюрьмы по обвинению в распространении пропагандистского видео террористической организации «Исламское государство».
Подсудимый частично признал вину.
О предотвращении покушения на Терезу Мэй британские спецслужбы объявили в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что преступники планировали устроить взрыв в резиденции премьера на Даунинг-стрит.
Позже выяснилось, что планы покушения на Мэй были раскрыты в результате спецоперации. С Наимуром Захарией Рахманом контактировали сотрудники спецслужб, работавшие под прикрытием. Готовившего теракт задержали с поличным, после того, как один из участников спецоперации передал ему взрывчатку.