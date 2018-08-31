Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

Жителю Лондона дали пожизненный срок за подготовку покушения на Терезу Мэй

BBC News
15:51, 31 августа 2018
Надежный источник

Житель Лондона Наимур Захария Рахман приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Подать первое прошение о досрочном освобождении, говорится в приговоре, Рахман, которому сейчас 21 год, сможет не раньше, чем через 30 лет.

Также суд отдельно приговорил Рахмана к шести годам тюрьмы по обвинению в распространении пропагандистского видео террористической организации «Исламское государство».

Подсудимый частично признал вину.

О предотвращении покушения на Терезу Мэй британские спецслужбы объявили в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что преступники планировали устроить взрыв в резиденции премьера на Даунинг-стрит.
Позже выяснилось, что планы покушения на Мэй были раскрыты в результате спецоперации. С Наимуром Захарией Рахманом контактировали сотрудники спецслужб, работавшие под прикрытием. Готовившего теракт задержали с поличным, после того, как один из участников спецоперации передал ему взрывчатку.
шапито

«Выпейте — и вам станет легче». БГ записал песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»: премьера клипа на «Медузе»

3 минуты
игры

Когда и с кем уместно говорить про секс? Отвечают читатели «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы