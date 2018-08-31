Жителя Петербурга будут судить за кражу пресс-папье из Павловского дворца. Он залез туда через разбитое окно и четыре часа гулял по залам

В Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело против 30-летнего мужчины, который украл пресс-папье из покоев императрицы в Павловском дворце. Его обвиняют в краже в крупном размере с незаконным проникновением, сообщает петербургская прокуратура.

В июне обвиняемый через разбитое окно проник во дворец, четыре часа гулял и выпивал там, а затем похитил из комнат императрицы Марии Федоровны пресс-папье золоченой бронзы стоимостью 950 тысяч рублей. Это мужская фигура бегущего ополченца, держащего французское знамя, на котором выгравировано: «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 год».

Кроме пресс-папье он украл три тысячи рублей из кассы кафе, которое находится в парке рядом с дворцом. Обвиняемый арестован до 14 сентября.