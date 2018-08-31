В Шереметьево перестанут объявлять опаздывающих на рейсы по фамилиям
Московский аэропорт Шереметьево больше не будет объявлять фамилии пассажиров, опаздывающих на рейсы.
Такое решение, сообщила администрация аэропорта, принято из-за необходимости «соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ „О персональных данных“ (ст. 3, ст. 6)».
«Будет использоваться общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — говорится в сообщении.
Перешли ли на новую систему объявлений другие аэропорты московского авиаузла — Домодедово и Внуково — пока неизвестно.
Закон «О персональных данных» был принят в июле 2006 года. Последние на настоящий момент изменения в него были внесены в декабре 2017 года, они касались дактилоскопии. Почему Шереметьево решило отказаться от объявлений фамилий пассажиров именно в августе 2018 года, не поясняется.