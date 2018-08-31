В Европейском университете назначили нового ректора

Ректором Европейского университета назначен профессор Вадим Волков, который ранее был проректором этого вуза.

О смене ректора было объявлено в начале августа. Тогда ректор Николай Вахтин пояснил, что был назначен в 2017 году на год, и что учредители решили передать с 31 августа должность Волкову.