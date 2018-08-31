В Европейском университете назначили нового ректора
Ректором Европейского университета назначен профессор Вадим Волков, который ранее был проректором этого вуза.
О смене ректора было объявлено в начале августа. Тогда ректор Николай Вахтин пояснил, что был назначен в 2017 году на год, и что учредители решили передать с 31 августа должность Волкову.
В августе 2018 года Европейскому университету, который считается одним из лучших негосударственных вузов России, вернули лицензию на образовательную деятельность, которая была отозвана в 2017 году.