Центробанк создаст «черный список» пособников хакеров. Банки запретят им переводить деньги и снимать наличные

Центробанк опубликовал проект указания, в котором описан механизм ведения базы .

Банк, обнаруживший несанкционированный вывод средств со своих счетов, должен будет сообщить об этом ЦБ. Регулятор соберет информацию о получателе денег и передаст ее остальным банкам. Выявив среди своих клиентов предполагаемых дропперов, банки должны будут ограничить им денежные переводы и снятие наличных.

Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты опасаются, что в базу дропперов смогут попасть и добросовестные клиенты банков, не знающие, что хакеры выводили деньги через их счета. Также эксперты отмечают, что проект указания ЦБ не обязывает банки сообщать клиенту о внесении его в базу дропперов; не предусмотрено для фигурантов «черного списка» и механизма реабилитации.

В ЦБ заверили, что постараются «максимально снизить риски» ошибочного внесения в базу дропперов.