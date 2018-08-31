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Центробанк создаст «черный список» пособников хакеров. Банки запретят им переводить деньги и снимать наличные

Банк России
05:52, 31 августа 2018
Надежный источник

Центробанк опубликовал проект указания, в котором описан механизм ведения базы дропперов.

Банк, обнаруживший несанкционированный вывод средств со своих счетов, должен будет сообщить об этом ЦБ. Регулятор соберет информацию о получателе денег и передаст ее остальным банкам. Выявив среди своих клиентов предполагаемых дропперов, банки должны будут ограничить им денежные переводы и снятие наличных.

Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты опасаются, что в базу дропперов смогут попасть и добросовестные клиенты банков, не знающие, что хакеры выводили деньги через их счета. Также эксперты отмечают, что проект указания ЦБ не обязывает банки сообщать клиенту о внесении его в базу дропперов; не предусмотрено для фигурантов «черного списка» и механизма реабилитации.

В ЦБ заверили, что постараются «максимально снизить риски» ошибочного внесения в базу дропперов.

Проект указания ЦБ разработан в рамках закона о защите клиентов банков от хищений. Он даст банкам право на два дня без согласия владельца карты заморозить денежный перевод при подозрении, что средства выводятся незаконно. Закон вступит в силу 26 сентября.
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