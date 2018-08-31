Суд на Урале освободил из СИЗО подростка, обвиняемого в убийстве мужчины с дефектом речи
Свердловский областной суд отменил решение об аресте 14-летнего подростка, которого обвиняют по делу об убийстве жителя города Березовский Дмитрия Рудакова. Судья отправил школьника под домашний арест, сообщили Znak.com в пресс-службе суда.
Березовский городской суд арестовал подростка 22 августа. В Следственном комитете говорили, что обвиняемый и еще один фигурант дела пытались сбежать. При этом сам подросток утверждал, что не собирается скрываться от следствия.
31 августа суд также рассмотрит апелляционную жалобу на арест другого обвиняемого — 16-летнего подростка, который нанес смертельную травму Рудакову.
Трое подростков в возрасте 14-16 лет обвиняются в жестоком избиении 20-летнего Дмитрия Рудакова, после которого мужчина умер. При этом присутствовала 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на камеру; она проходит по делу как свидетель.
Сообщалось, что Рудаков имел инвалидность, в частности, у него были нарушения речи. Официально его инвалидность не подтверждена.