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Суд на Урале освободил из СИЗО подростка, обвиняемого в убийстве мужчины с дефектом речи

Znak.com
11:18, 31 августа 2018
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Свердловский областной суд отменил решение об аресте 14-летнего подростка, которого обвиняют по делу об убийстве жителя города Березовский Дмитрия Рудакова. Судья отправил школьника под домашний арест, сообщили Znak.com в пресс-службе суда.

Березовский городской суд арестовал подростка 22 августа. В Следственном комитете говорили, что обвиняемый и еще один фигурант дела пытались сбежать. При этом сам подросток утверждал, что не собирается скрываться от следствия.

31 августа суд также рассмотрит апелляционную жалобу на арест другого обвиняемого — 16-летнего подростка, который нанес смертельную травму Рудакову.

Трое подростков в возрасте 14-16 лет обвиняются в жестоком избиении 20-летнего Дмитрия Рудакова, после которого мужчина умер. При этом присутствовала 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на камеру; она проходит по делу как свидетель.
Сообщалось, что Рудаков имел инвалидность, в частности, у него были нарушения речи. Официально его инвалидность не подтверждена.

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