Суд на Урале освободил из СИЗО подростка, обвиняемого в убийстве мужчины с дефектом речи

Свердловский областной суд отменил решение об аресте 14-летнего подростка, которого обвиняют по делу об убийстве жителя города Березовский Дмитрия Рудакова. Судья отправил школьника под домашний арест, сообщили Znak.com в пресс-службе суда.

Березовский городской суд арестовал подростка 22 августа. В Следственном комитете говорили, что обвиняемый и еще один фигурант дела пытались сбежать. При этом сам подросток утверждал, что не собирается скрываться от следствия.

31 августа суд также рассмотрит апелляционную жалобу на арест другого обвиняемого — 16-летнего подростка, который нанес смертельную травму Рудакову.