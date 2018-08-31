«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы

Всего в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд. Полные результаты жеребьевки можно посмотреть здесь .

«Краснодар» попал в группу J вместе с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

Питерский «Зенит» в группе C сыграет с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Московский «Спартак» попал в группу G, где его соперниками станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

Московский «Спартак» по итогам прошедшего чемпионата России попал в Лигу Чемпионов, однако проиграл ПАОКу в отборочном раунде, поэтому будет играть в Лиге Европы.

«Зенит» квалифицировался в групповой этап Лиги Европы, одержав победы в двух отборочных раундах. «Краснодар» напрямую попал в групповой турнир.