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«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы

УЕФА
11:53, 31 августа 2018
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В Монако днем 31 августа состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

Московский «Спартак» попал в группу G, где его соперниками станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

Питерский «Зенит» в группе C сыграет с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

«Краснодар» попал в группу J вместе с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

Всего в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд. Полные результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

Московский «Спартак» по итогам прошедшего чемпионата России попал в Лигу Чемпионов, однако проиграл ПАОКу в отборочном раунде, поэтому будет играть в Лиге Европы.
«Зенит» квалифицировался в групповой этап Лиги Европы, одержав победы в двух отборочных раундах. «Краснодар» напрямую попал в групповой турнир.
шапито

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