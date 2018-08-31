Счетная палата обвинила Минобрнауки в неправильном хранении книг

Счетная палата обвинила в неэффективном расходовании средств на Государственную публичную научно-техническую библиотеку. Деньги выделялись в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Отчет аудиторов направлен в ФСБ, Генпрокуратуру, Госдуму и Совет Федерации, сообщает РБК.

В документе сказано, что библиотека хранит пять с половиной миллионов книг стоимостью более 126 миллионов рублей в непригодных помещениях — подвалах, где нет вентиляции и не соблюдается температурный режим. Непригодными Счетная палата называет примерно 83% хранилищ.

При этом деньги на библиотеку выделялись, но тратились неэффективно. Речь, в частности, идет о завышении затрат на выполнение ряда работ. Общую сумму нарушений аудиторы оценили в 143 миллиона рублей.

Претензии Счетной палаты также касаются проекта создания информационной «Карты российской науки», на которую было потрачено 450 миллионов рублей и которая так и не заработала. Контракт был заключен еще при министре Дмитрии Ливанове.

Директор библиотеки Яков Шрайберг утверждает, что уже ответил на вопросы Генпрокуратуры и ФСБ, и замечаний у них больше нет.