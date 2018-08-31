«Ростелеком» оштрафуют за сбой в работе Росреестра. Из-за него в 50 регионах заморозили сделки с недвижимостью

собирается оштрафовать компанию «Ростелеком» за сбой в работе системы хранения данных, из-за чего служба не смогла обработать 180 тысяч заявлений. Об этом говорится в письме главы Минэкономразвития Максима Орешкина на имя вице-премьера Максима Акимова, сообщает РБК со ссылкой на копию письма и слова источника.

Из-за аварии, произошедшей 19 августа в центре обработки данных, в 50 регионах России заморозили сделки с недвижимостью, писал «Коммерсант». Сбой устранили за 66 часов, однако система хранения данных по-прежнему работает с перебоями, а на полное восстановление работы уйдет две-три недели, говорится в письме.

Росреестр обвиняет «Ростелеком» в том, что компания ненадлежащим образом исполнила свои обязанности по госконтракту. Также в письме сказано, что служба пока не станет полностью переходить на систему ведения Единого государственного реестра недвижимости, работу которой обеспечивает «Ростелеком».