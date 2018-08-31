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Роскомнадзор: «Яндексу» больше не грозит блокировка

Интерфакс
07:23, 31 августа 2018
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«Яндекс» выполнил все требования по удалению пиратского контента и оснований для блокировки его видеосервиса нет. Об этом, как сообщает «Интерфакс», утром в пятницу, 31 августа, объявил Роскомнадзор.

Надзорное ведомство угрожало «Яндексу» блокировкой, если компания не ограничит доступ к пиратскому контенту до вечера четверга, 30 августа. Днем в четверг «Яндекс» объявил, что выполнил условия Роскомнадзора. При этом интернет-компания в очередной раз заявила, что отвергает обвинения в распространении пиратского контента.
На пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео» жаловался холдинг «Газпром-медиа», подавший несколько исков в суды. Мосгорсуд обязал Роскомнадзор обеспечить досудебную блокировку «Яндекс.Видео». По техническим причинам, в случае блокировки «Яндекс.Видео» был бы ограничен доступ ко всему сайту yandex.ru.

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