Нюта Федермессер рассказала об угрозах черных риелторов. Перед этим из хосписа пытались «выкрасть» хозяйку квартиры в Москве

Важно! Репост! На днях, в среду, я увидела в глазах нашей пациентки СТРАХ. Как в кино. Осязаемый. Я стала свидетелем того, как предположительно шайка черных риэлтеров пыталась выкрасть у нас пациентку. Одинокую и немолодую. Совершенно беспомощную, которая попала в больницу с голодной язвой, по скорой, а потом была переведена к нам. Эти люди преследовали ее сначала в больнице им. Юдина, а потом нашли и у нас. У неё множественные застарелые переломы повсюду, навык самостоятельной смены памперса (она лежачая, но живет одна), и она ест, как дети военного времени, испуганно оглядываясь, и доедая до последней капельки все. Весит 32 кг. Она хозяйка большой трехкомнатной квартиры на Каширском шоссе. Интеллектуально совершенно сохранная, адекватная, но какая-то странная, как дитё. Голодное беспомощное испуганное дитё. Через неделю ее пребывания у нас, к ней пришли посетители. Нарине Даниелян и ещё двое мужчин. Они быстренько написали заявление, что она просит отпустить ее домой в связи с утратой доверия медперсоналу, она поставила там подпись, и лечащий врач готов бы и отпустить, ну, человек адекватный, в сознании, просится домой, но что-то его насторожило… Вспомил, как и почему она к нам попала. И ещё увидел, что Нарине ни на секунду не выходила с бабушкой из физического контакта. Одной рукой бабушку держит. Другой все снимает на камеру телефона. Орет. «Вы преступники, убийцы, вы ее выкрали, силой удерживаете, вы воры!». Они парализовали работу отделения, мы были вынуждены вывезти из палаты других крайне тяжёлых пациентов. Они не давали бабушке пообедать и орали: «Не ешь! Ой! Не ешь, они отравят тебя, они подсыпают яд! Мы приехали - она была у вас загружена, под препаратами! Не ешь, я сказала тебе! Не ешь!!». Мы вызвали наряд, потому что убедить их орать потише было нельзя. А они вызвали полицию. Росгвардия и наша внутренняя Охрана - дай им бог счастья - просто невероятно терпеливые ребята. Но все же попытались вывести предполагаемых чёрных риэлтеров хотя бы в коридор. Эти трое стали картинно падать на пол, биться в конвульсиях и орать: скорую!, скорую!, вызовите скорую!, зафиксируйте побои!, превышение служебных полномочий!, он умирает!» Скорую они вызвали себе сами. Скорая приехала. В коридоре уже была наша Охрана, росгвардия, полиция, бригада скорой. Странное поведение троицы всех напрягало и трактовалось однозначно. Больше всего Нарине не хотела выпускать руку бабушки, потом хотя бы взгляд: смотри на меня, - потом, уже из коридора, хотя бы из виду ее не выпускать... бабушка уже была совершенно загипнотизирована и говорила: это мое доверенное лицо, я поеду только с ними, я хочу домой, я буду делать так, как скажет Нарине… Господи… Я раньше только в сериалах про ментов такое видела. Мама смотрела всегда. Короче говоря, их с воплями и криками забрала полиция. Сказали нам, что с точки зрения закона, удерживать их больше пары часов не получится. То есть у нас была пара часов, чтобы бабушку эвакуировать… Тем временем умирающие наши пациенты умирали вне палаты, в коридоре, а все из родственники с каждой минутой «утрачивали доверие» к нам, потому что происходившее не очень походило на нужный неизлечимо больным людям покой. А самое обидное, что когда этих предполагаемых мошенников сажали в машину и они орали, что тут работает квартирная мафия во главе с директором Федермессер и тут убивают старушек, два посетителя, муж и жена, которые принесли документы, чтобы госпитализировать дедушку, увидев это, развернулись, расплакались и ушли, взявшись за руки… Вряд ли они теперь когда-либо обратятся за паллиативной помощью… И как и где умрет их дедушка - я не знаю… Я безмерно благодарна всем своим сотрудникам, от охранников до главного врача, за то, как они себя вели. Всем. Я потрясена поведением Росгвардии и полиции. Все-таки хороших людей на этой грешной земле больше. Я в очередной раз увидела, как достойно себя ведут руководители Московского здравоохранения и социальной защиты, как быстро принимаются решения, как легко уходят люди от формальностей, если нужна помощь. И спасибо Денису Проценко. И прости меня, ты знаешь за что. Но написала я это вовсе не для слов благодарности. А чтобы предостеречь всех вас. Ну и обезопасить себя, свою семью и моих сотрудников. Потому что сразу после того, как эти прекрасные люди во главе с Нарине были выпущены из отделения милиции, я стала получать на ФБ угрозы. Мне, моим детям, мужу, с указанием школы, где они учатся, и прочими деталями, которые так легко найти в фейсбуке, у меня некоторым образом вчера утром пострадал автомобиль (обойдусь без описания деталей), а незнакомые мужчины спросили, поняла ли я, что это значит, а потом выяснилось, что пострадал и автомобиль, соседний с машиной ещё одной моей сотрудницы, как раз той, которая быстро нашла в интернете информацию о чёрных риэлтерах из Питера - Артуре и Нарине Даниелян и Андрее Карцеве - и которая во время конфликта инструктировала нас всех по поводу прав бабушки и по поводу поведения ее гостей. Бабушка сейчас жива-здорова. Заявление в полицию я написала. Информацию о неких людях с именами такими же, как у посетителей нашей бабушки, прилагаю по ссылкам ( https://www.spb.kp.ru/online/news/1201488/ , http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/776412 , https://rg.ru/2012/07/18/reg-szfo/rieltory-anons.html , https://spbdnevnik.ru/news/2018-06-08/znakomstvo-s-roditelyami-obernulos-dlya-peterburzhenki-pohischeniem-i-poterey-zhilya ). На КПП у нас есть фото вчерашних гостей с приказом не допускать их на территорию. Видео-запись их дебоширов, сделанную без их согласия, по которой их можно распознать, ну что ж поделать, прилагаю. Посмотрите. Распространите. Берегите своих стариков. И ничего не бойтесь. Открытость и честность - лучшая защита.