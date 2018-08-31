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На Москве-реке столкнулись два прогулочных теплохода

Интерфакс
17:28, 31 августа 2018
Требует подтверждения
Обновление. МЧС Москвы заявило, что информация о столкновении теплоходов не подтверждается.

В районе Лужнецкой набережной на Москве-реке вечером 31 августа столкнулись два прогулочных теплохода, сообщил источник «Интерфакса» со ссылкой на очевидцев.

Информация о происшествии проверяется, данные о пострадавших не поступало, добавил собеседник агентства.

В свою очередь телеграм-канал «Мэш» сообщил, что, по предварительным данным, в результате столкновения пострадали пять человек.

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